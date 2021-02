Covid: Lazio pronto per vaccino di massa, si attendono le dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è pronto per vaccinare l'intera popolazione regionale. È quanto emerso oggi nel corso del webinar operativo "Vaccino: istruzione per l'uso", organizzato dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini. "Nel Lazio dobbiamo fare i conti con le dosi dei vaccini sapendo però che l'organizzazione è pronta. Aspettiamo le dosi e saremo in condizione di coinvolgere tutto il territorio. Possiamo dire che i motori sono accesi", ha spiegato Buschini. Sensibilizzare tutta la popolazione sull'importanza del vaccino e contemporaneamente non abbassare la guardia sulle misure anti contagio sono i due temi sul tavolo della discussione. "Va combattuto aspramente – ha detto Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio - chi semina dubbi su questo argomento. Prima arriviamo all'immunità di gregge e poi ragioniamo. Da qualche settimana affrontiamo il tema delle varianti che certamente preoccupa". "Nel Lazio siamo organizzati per 30mila vaccini al giorno – ha poi aggiunto Leodori – e se avessimo le dosi tra agosto e settembre tutta popolazione residente nella nostra Regione sarebbe vaccinata. Ad oggi siamo a 300 mila vaccinati di cui 55 mila sono over 80 a dimostrazione che la modalità di somministrazione sta funzionando". Ospiti dell'incontro la direttrice generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D'Alessandro, il direttore prima clinica cardiologica Policlinico Umberto I, Francesco Fedele, la responsabile del progetto "Vacciniamoci per tornare ad abbracciare il futuro", Barbara Di Rollo. (segue) (Rer)