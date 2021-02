Stadio Roma: Raggi, si va avanti, credo nuova proprietà voglia procedere su progetto esistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stadio dell'As Roma "abbiamo fatto tutto ciò che l'amministrazione doveva fare. C'è stato un cambio di proprietà della società. Dobbiamo capire cosa vuole fare la nuova proprietà, se continuare su quel progetto o no. Io credo di sì. Stanno esaminando tutte le carte di quel progetto e stanno valutando, con i piedi di piombo, per capire bene di cosa si tratta. Per me si va avanti". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una diretta su Twitter nella trasmissione web Twitch.(Rer)