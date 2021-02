Crotone: Lamorgese, soddisfazione per operazione contro organizzazioni che favorivano immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso la sua soddisfazione per l'operazione - condotta, a Crotone, dalla Polizia di Stato e coordinata dalla locale procura della Repubblica - che ha portato alla luce due organizzazioni criminali che favorivano l'immigrazione clandestina. "Ringrazio la magistratura e gli investigatori per aver individuato un articolato sistema criminale che, avvalendosi di una vasta rete di complicità anche tra funzionari pubblici e professionisti, provvedeva a falsificare i documenti utili per ottenere permessi di soggiorno, consentendo così la permanenza sul territorio nazionale anche a chi non ne avesse diritto", ha affermato Lamorgese.(Com)