Roma: Celli (Civica), Raggi si appella a Rousseau ma su bilancio è mission impossibile

- "La sindaca si appella a Rousseau, intanto non ha più una maggioranza in Campidoglio. L'ultimo bilancio targato Raggi rischia di essere approvato con i voti di un terzo dei consiglieri, dopo la scelta di far cadere oggi il numero legale per aggiornare l'Assemblea capitolina a domani, in seconda convocazione, e far approvare il bilancio con 18 voti su 48". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della lista civica RtR, Svetlana Celli. "Dopo la debacle nei Municipi assistiamo a quella del gruppo capitolino. Non un bel segnale per la Sindaca che intende candidarsi nuovamente alla guida della città, ma intanto - dopo cinque anni di disastri - perde consensi perfino tra i suoi", conclude Celli.(Com)