Lavoro: Raggi, difenderemo Roma Metropolitane ma ci vuole rigore su bilanci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Roma Metropolitane, società in house del Campidoglio e al momento in liquidazione, e su cui pende un rischio di fallimento a causa di contenziosi giudiziari del passato che ancora non permettono il via libera sui bilanci pregressi "è una nostra società strumentale e la difendiamo come le altre, ma pretendiamo rigore sui bilanci". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una diretta su Twitter nella trasmissione web Twitch. Raggi ha aggiunto: "Abbiamo iniziato il processo di risanamento, nel dicembre 2019 abbiamo confezionato un atto che prevedeva il risanamento. Il percorso non è semplice, ma si va avanti. La pandemia ha influito su tutte le nostre aziende, faremo degli aggiustamenti ma non c'è alcun rischio e pericolo, è una nostra società strumentale e la difendiamo come le altre, ma pretendiamo rigore sui bilanci". (Rer)