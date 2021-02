Sicilia: domani l'assessore Lagalla in visita a liceo di Bagheria (Pa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale siciliano all'Istruzione Roberto Lagalla visiterà domani il liceo Francesco Scaduto di Bagheria, in provincia di Palermo. Nel corso della visita, prevista intorno alle 8.30, l'assessore incontrerà, alla presenza del sindaco Filippo Tripoli, il dirigente scolastico e lo staff dell'istituto. L'obiettivo è valutare il grado di organizzazione interna dopo la ripresa delle lezioni in presenza al 50 per cento nelle scuole superiori della Sicilia. Lo ha annunciato la Regione in una nota: "La visita di domani rientra in una serie di incontri che l'assessore Lagalla sta portando avanti in questi giorni con cadenza regolare per fare il punto sulla ripresa delle attività nei licei e per ascoltare pareri e valutazioni direttamente dai dirigenti, dal personale amministrativo e dai rappresentanti degli studenti". (Ren)