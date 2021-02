Roma: Giro (FI), Raggi parla di ticket gratis ai musei per nascondere scandalo bolletta rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi giorni della Raggi sono insopportabili per la sua foga demagogica". Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Invece di strumentalizzare la sua richiesta al ministro Franceschini per i biglietti gratis ai musei statali spieghi piuttosto ai romani, e oggi ai giudici della Procura di Roma, come mai l'Ama ha i bilanci congelati al 2016 e come mai i romani pagano la bolletta più cara d'Europa sui rifiuti. E queste sortite della sua propaganda ce le risparmi. Rispetti i romani". (Com)