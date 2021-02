Governo: Confindustria Servizi Hcfs, cura del paese è base per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle parole del presidente del consiglio Mario Draghi arrivano segnali importanti per l'economia e il mercato del lavoro: una posizione pragmatica che supera il tema degli aiuti a pioggia, ma parla di investimenti a salvaguardia dell'occupazione. Così in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi Hcfs. “Senza nascondere che la crisi che ha eroso posti di lavoro necessiterà di un intervento forte per la riqualificazione professionale in vista di un mercato certamente nuovo e non necessariamente meno ampio: accogliamo con favore il riferimento di Draghi all'importanza della manutenzione delle infrastrutture, che recepisce appieno le nostre istanze in tema di cura del paese, che però deve comprendere anche il necessario riguardo al tema dei servizi, baluardo dell'economia e dell'occupazione sempre più terziarizzata in Italia”, ha detto, aggiungendo che il comparto dei servizi è pronto a sostenere la ripartenza in questa fase “difficile ma ricca di speranza, nel solco della responsabilità che deve vedere coinvolti tutti, auspicando innanzitutto una celere opera di vaccinazione collettiva". (Com)