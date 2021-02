Cile: relatore Onu per i diritti dei migranti, Stati non possono espellere a loro discrezione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale per i Diritti Umani del Cile (Indh) ha presentato un appello contro il rimpatrio di 23 migranti irregolari, di nazionalità venezuelana. Nella presentazione l'Indh sostiene che l'espulsione dei migranti stranieri è stata effettuata dalle autorità cilene "con l'inganno". L'istituto, organo statale indipendente, denuncia che a queste persone è stato fatto firmare dalla polizia un documento di espulsione senza che gli fosse stato consentito di leggerlo e dicendo che si trattava di un semplice registro delle persone presenti. Il fatto denunciato sarebbe avvenuto la notte del 9 febbraio alle 2 della notte (ora locale) nell'istituto Centenario di Iquique, struttura abilitata per la quarantena obbligatoria dei migranti. L'Indh sottolinea che queste persone erano migranti in cerca di "rifugio" dalla crisi politica, sociale, economica e sanitaria del Venezuela. (segue) (Vec)