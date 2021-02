Rifiuti: Radicali, bene istituzione anagrafe pubblica Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata approvata questa mattina la nostra proposta di legge sull'istituzione dell'Anagrafe pubblica dei rifiuti nella Regione Lazio: si tratta non soltanto di un importante strumento di informazione e di raccordo tra le istituzioni e i cittadini, ma soprattutto di un fondamentale elemento di conoscenza, e perciò di democrazia, nella nostra regione". Lo dichiara in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali e Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. "La legge prevede la creazione di una pagina sul sito della Regione Lazio chiamata, appunto, 'Anagrafe dei rifiuti', nella quale saranno pubblicati tutti i dati relativi al ciclo dei rifiuti, divisi per comuni e province: in particolare - continua la nota -, nella pagina ci saranno le informazioni complete sull'impiantistica di supporto alla raccolta differenziata e a quella indifferenziata, sugli impianti di termovalorizzazione, sulle discariche, sulle tariffe di accesso agli impianti, sulle autorizzazioni in itinere, sui progetti presentati e sulle autorizzazioni rilasciate dalla Regione per le attività transfrontaliere. Tutto questo in modo dettagliato, per garantire una gestione trasparente del ciclo dei rifiuti, che impatta fortemente sulla vita dei cittadini: i quali da domani saranno finalmente messi nelle condizioni di conoscere per valutare in modo consapevole le scelte dei decisori politici", concludono i Radicali. (Com)