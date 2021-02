Grecia-Turchia: vice ministro Esteri Varvitsiotis, Ankara si astenga da azioni provocatorie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha ribadito lo scorso 5 febbraio la sua "preoccupazione" per la vendita della Germania di sei sottomarini di classe U-214 alla Turchia nel clima di tensione esistente nel Mediterraneo orientale. Parlando ieri nel corso della conferenza online Europa 2021, Mitsotakis ha sollevato l'esempio delle sanzioni statunitensi contro l'industria della difesa turca, inclusa la sua sospensione dal programma per aiutare a costruire gli F-35 della Lockheed a seguito della decisione di Ankara di acquistare il sistema missilistico di fabbricazione russa S-400. “La Germania prevede di esportare sottomarini d'attacco in Turchia. Questo è un problema che ci riguarda", ha ricordato Mitsotakis. (segue) (Gra)