Grecia-Turchia: vice ministro Esteri Varvitsiotis, Ankara si astenga da azioni provocatorie (3)

- La Grecia aveva chiesto al Consiglio europeo dell'11 dicembre un embargo sulle armi alla Turchia. In quell'occasione il premier greco Kyriakos Mitsotakis aveva affermato che questo era stato chiesto con forza ma non era un problema da sollevare al Consiglio europeo, poiché riguarda i singoli Stati membri a livello bilaterale. La Grecia aveva chiesto già all’inizio del Consiglio una posizione più dura nei confronti di Ankara attraverso nuove sanzioni oltre a sollevare la spinosa questione dell’embargo sulle armi alla Turchi che coinvolge in primo luogo la Germania con la sua fornitura dei sottomarini U 214 ad Ankara. Su questo punto era stata la stessa cancelliera Merkel a rimandare il tema direttamente alla Nato. “Il nostro rapporto con la Turchia è caratterizzato da una dipendenza strategica, molti di noi sono nella Nato, ma anche da tensioni. Per questo penso valga la pena continuare a parlare in modo approfondito di questa tematica", aveva detto Merkel. "La fornitura di armamenti deve essere oggetto di discussione soprattutto in contesto Nato e abbiamo intenzione di coordinarci con la prossima amministrazione Usa per quanto riguarda la Turchia", aveva sottolineato il capo del governo tedesco pur ammettendo che rispetto alle relazioni con la Turchia, l'allora presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea chiudeva il suo semestre dicendosi “delusa” dei risultati raggiunti. "La presidenza tedesca avrebbe voluto avere rapporti più costruttivi con la Turchia, ma la situazione è molto difficile" nel Mediterraneo orientale", aveva aggiunto Merkel. (Gra)