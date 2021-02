Lazio: ok da Consiglio regionale ad ampliamento riserva naturale Laurentino-Acqua Acetosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale, presieduto da Devid Porrello ha approvato all'unanimità, con 30 voti favorevoli, l'ampliamento della riserva naturale Laurentino-Acqua Acetosa, nella zona sud di Roma. La proposta di legge è stata illustrata dal primo firmatario, Eugenio Patanè (Pd) che ha parlato di "un passo molto importante a favore non solo della tutela ambientale, ma anche per un futuro caratterizzato da uno sviluppo davvero sostenibile. Si tratta di un'area di grande pregio, impreziosita anche dalla presenza di reperti archeologici. Si passa dagli attuali 152 ettari a oltre 250. Un nuovo perimetro che va a creare un vasto corridoio ecologico che raccorda varie aree protette nell'area sud di Roma, da Decima Malafede fino al parco dell'Appia Antica. (segue) (Com)