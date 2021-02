Roma: cade ancora il numero legale in Aula sul bilancio, seduta rinviata a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove consiglieri presenti, assenti la sindaca e 29 consiglieri: questo l'esito dell'ultimo appello in Assemblea capitolina dove si sta discutendo il bilancio di previsione 2021-2023. Caduto ancora una volta il numero legale in Aula Giulio Cesare il presidente, Marcello De Vito, ha aggiornato la seduta a domani a partire dalle 11. "Considerato che il numero degli intervenuti non è sufficiente agli effetti deliberativi e apprezzate le circostanze, cioè considerato l'elevato numero di cadute del numero legale, registrate quest'oggi, la seduta è tolta", ha concluso De Vito precisando che la seduta di domani avverrà in seconda convocazione: per l'avvio dei lavori ci sarà quindi bisogno di un numero legale più basso rispetto a quello consueto. Alla conclusione dei lavori manca ancora il voto su 240 emendamenti e poi la fase finale con dichiarazioni e voto finale. (Rer)