Frosinone: adeguamento tariffa idrica, l'Ato 5 frena aumenti bollette

- Si è svolta oggi, in videoconferenza, la riunione della Consulta d'ambito, convocata dal presidente Antonio Pompeo, sulla proposta di adeguamento della tariffa idrica per il quadriennio 2020-2023, previsto dalle direttive impartite da Arera. Secondo quanto stabilito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, infatti, ogni quattro anni è necessario procedere all'adozione di una nuova tariffa idrica che, ogni due anni, deve essere oggetto di adeguamento. Il passaggio successivo prevede l'adozione dello schema di tariffa da parte della conferenza dei sindaci. Lo comunica la provincia di Frosinone in una nota. (segue) (Com)