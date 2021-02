Frosinone: adeguamento tariffa idrica, l'Ato 5 frena aumenti bollette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte di un aumento dell'11 per cento relativo all'anno 2020 e dell'8,5 per cento relativo all'anno 2021 richiesti da Acea, la proposta della Sto evita conguagli a carico degli utenti e scongiura rincari sulle bollette del 2021 - spiega la nota -. Un risultato al quale si è arrivati non soltanto attraverso uno studio capillare, improntato sulla congruità dell'adeguamento tecnico imposto per legge, ma anche rispettando rigorosi parametri tarati sulle esigenze del territorio (ambiente e infrastrutture), sull'equilibrio economico-finanziario della gestione e, soprattutto, sul contenimento dell'impatto tariffario sull'utenza. Quest'ultimo aspetto, in particolare, è stato analizzato anche alla luce delle forti criticità connesse alla situazione emergenziale da coronavirus che da circa un anno ha avuto pesantissime ripercussioni sul tessuto economico, occupazionale e sociale del Paese e, in modo particolare, della provincia di Frosinone". (segue) (Com)