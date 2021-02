Governo: Rampelli, da Fd'I senso di responsabilità senza sedersi ai tavoli del potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al presidente del Consiglio che parla di un governo di unità per amore dell'Italia, rispondo con una strofa di Vecchioni: 'Forse non lo sai, ma pure questo è amore'. Ed è quello che Fratelli d'Italia ha dimostrato e saprà dimostrare, amore per l'Italia, senso di responsabilità senza chiedere niente in cambio, senza sedersi ai tavoli del potere". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook commentando l'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'Aula del Senato. "Non ci accodiamo alle corte dei plauditores del presidente Draghi - ha continuato il parlamentare -. La sua presenza scenica e il suo ecumenismo da presidente della Repubblica traccia uno scenario da governo di legislatura che fa strame delle più elementari regole. La sua ambizione di restare a lungo deve fare i conti con la democrazia che prevede siano i cittadini a scegliere i programmi di governo". L'esponente di Fd'I ha, poi, proseguito: "Resta per questo la sgradevole impressione di un commissariamento tecnico, simile agli illustri precedenti che si sono susseguiti dal 1993 e che vengono barcollare il principio della sovranità. Si fanno e si chiudono crisi di maggioranza - ha concluso Rampelli - attraverso personalità fuori dal Parlamento e dalla politica scelte assunte da presente elites illuminate". (Rin)