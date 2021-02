Ambiente: Patanè (Pd), ampliamento parco Laurentino-Acqua Acetosa, mosaico verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità una proposta di legge, di cui sono primo firmatario, che prevede l'ampliamento della riserva naturale Laurentino-Acqua Acetosa e va a completare di fatto il grande mosaico verde di Roma Sud". Lo dichiara, in una nota , Eugenio Patanè, consigliere del Pd e componente della commissione ambiente e agricoltura alla Pisana. "La riserva naturale Laurentino-Acqua Acetosa è un'area di grande pregio che mette assieme elementi paesaggistici e naturalistici impreziositi dalla presenza di insediamenti antropici antichi, sottoposti a vincolo archeologico. L'ampliamento approvato oggi - continua Patanè - riguarda una porzione piuttosto significativa del quadrante meridionale della Capitale, con la riserva naturale che passa dagli attuali 152 a circa 250 ettari creando un vasto corridoio ecologico in grado di raccordare la Riserva di Decima Malafede, il parco regionale dell'Appia Antica ed il Monumento naturale del Fosso della Cecchignola: tutte aree su cui il Consiglio ha recentemente legiferato" (segue) (Com)