Ambiente: Patanè (Pd), ampliamento parco Laurentino-Acqua Acetosa, mosaico verde (2)

- "Con la legge approvata oggi - che porta a compimento un iter complesso e partecipato che ha visto il coinvolgimento di tutte le Istituzioni e gli enti interessati - facciamo un altro importante passo avanti nel percorso, che - continua Patanè - in questi mesi abbiamo iniziato e su cui l'Amministrazione tutta si sta concentrando, a favore non solo della tutela ambientale, della biodiversità e del paesaggio del nostro territorio, ma anche e soprattutto a favore di un futuro realmente sostenibile. Si tratta di atti fondamentali che, oltre alla tutela della natura, creano il presupposto per una nuova economia green, fatta di agricoltura multifunzionale, aree umide, boschi, sugherete, insediamenti e attività antropiche. Nella consapevolezza - conclude Patanè - di quanto tutto questo possa essere positivo per la tutela della biodiversità ma anche affinché le aree protette diventino veramente il volano della nuova chiave di sviluppo economico ed ecologico". (Com)