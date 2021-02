Roma: Lega, M5s abbondona Aula, non riesce ad approvare bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s non è riuscito neanche oggi a far approvare il bilancio di previsione. Ormai la Raggi conta su uno sparuto gruppo di 18 consiglieri, la compagine della maggioranza è ormai disgregata e quindi non più in grado di governare". Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Davide Bordoni consigliere Lega. "La presenza di un Sindaco che non ha più i numeri per amministrare la città, a questo punto non ha più senso – dichiara Politi - sarebbe opportuno e onorevole restituire la città ai romani. Probabilmente il M5S proverà domani in seconda convocazione a far approvare il documento di bilancio pur senza più la maggioranza. Una forzatura che la Capitale non merita". Quello che si prefigura, a proposito dell'iter del previsionale di Roma Capitale, è un vero e proprio esproprio delle prerogative della Assemblea Capitolina, dove sta passando un testo che non è espressione della maggioranza. Una lesione grave e manifesta che la Lega condanna, ovviamente la cecità amministrativa dei 5 stelle li porterà a votare comunque il provvedimento che causerà gravi ripercussioni economiche alla nostra Capitale. "Pretendono di poter fare da soli con numeri risicati e lo rivendicano - ha denunciato Bordoni - ma ricordo alla maggioranza che è l'Assemblea nel suo complesso ad avere la responsabilità in solido del bilancio e delle partecipate. Per questo devono rispondere non soltanto a chi li ha eletti, ma confrontarsi anche con cittadini, lavoratori e le altre forze politiche per scegliere le risposte migliori per la città e per i romani".(Com)