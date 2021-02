Spagna: oltre 44 mila persone all'anno rinunciano ad eredità per tasse di successione troppo alte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In appena un decennio, in Spagna si è passati da 18.900 rinunce ad eredità di familiari a circa 45.000 a causa delle tasse di successione troppo elevate. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Economista", che ha ottenuto i dati dal Consiglio generale dei notai, si tratta di un aumento dei 141,6 per cento negli ultimi 10 anni e del 204 per cento in 14 anni. Secondo Eligio Taboada dell'associazione "Stop Successioni", le valutazioni immobiliari sono "fuori dalla realtà" e si muovono nei tempi del boom del settore. Inoltre, la crisi economica, aggravata dalla Covid-19, rende difficile per le banche offrire garanzie a coloro che con un'eredità vogliono regolare il pagamento delle tasse di successione, donazioni e patrimonio. L'associazione ha deciso di preparare una grande mobilitazione per sensibilizzare la politica su questo problema (Spm)