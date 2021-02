Aerospazio: accordo tra e-Geos e l’argentina Veng per distribuzione dati dei satelliti Saocom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali dati, prosegue la nota, andranno a integrare le informazioni generate dai satelliti Sar in banda X della costellazione italiana Cosmo-SkyMed di prima e seconda generazione, di proprietà dell’Asi e del ministero della Difesa italiano: gli utenti così avranno accesso a una maggiore quantità di dati radar, in grado di fornire una gamma più ampia di applicazioni con una maggiore copertura. L’accordo, spiega la nota, consente all’Argentina di aumentare la propria capacità di esportare tecnologia ad alto valore aggiunto, grazie alla espansione della capacità commerciale mondiale dei prodotti Saocom e all’accresciuto posizionamento internazionale di Veng. Grazie alla tecnologia Sar, i satelliti Saocom sono in grado di monitorare la Terra giorno e notte, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Inoltre, l’operatività congiunta tra i satelliti Cosmo-SkyMed di prima e seconda generazione e i due satelliti Saocom raddoppia la capacità di copertura giornaliera di tali costellazioni, fornendo eccezionali frequenze di rivisitazione per requisiti operativi specifici. (segue) (Com)