Aerospazio: accordo tra e-Geos e l’argentina Veng per distribuzione dati dei satelliti Saocom (3)

- “Questo accordo arricchisce ulteriormente la capacità di offerta dati di e-Geos e conferma la nostra capacità di generare nuovi servizi e applicazioni unendo i dati Saocom con quelli della costellazione Cosmo-SkyMed di prima e seconda generazione: inoltre, i risultati di questa collaborazione potranno essere ampliati ulteriormente grazie alle società partner di e-Geos in tutto il mondo”, ha commentato Paolo Minciacchi, amministratore delegato di e-Geos e responsabile della linea di business Geoinformazione di Telespazio. “L'operazione, che rende disponibili nuovi servizi a supporto del monitoraggio e della gestione sostenibile dell'ambiente e delle aree urbane, conferma anche la lunga collaborazione industriale tra Italia e Argentina, paese in cui Leonardo opera da più di 25 anni”, ha aggiunto. "Questa partnership costituisce una grande opportunità per Veng e per l’Argentina, e ci consente di cooperare con un'azienda internazionale leader nel settore della geoinformazione e di accrescere in modo esponenziale la distribuzione dei prodotti Saocom in tutto il mondo: inoltre, l'accordo contribuisce in modo significativo al forte rapporto di cooperazione commerciale tra Argentina e Italia ", ha aggiunto José Luis Randazzo, direttore generale di Veng. (Com)