Usa: Blinken, pagheremo più di 200 milioni di dollari all'Oms entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti pagheranno più di 200 milioni di dollari che devono all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) entro la fine di febbraio. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, intervenendo a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in corso di svolgimento. Lo scorso 20 gennaio, nel suo primo giorno alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha firmato una serie di ordini esecutivi con effetto immediato per ribaltare alcune delle decisioni prese dall’amministrazione di Donald Trump, fra cui il rientro nell'Oms. L'uscita provvisoria degli Stati Uniti dall'organizzazione era stata annunciata da Trump nel marzo 2020 per poi essere notificata nel luglio dello stesso anno per quella che aveva definito una cattiva gestione della pandemia da Covid e per il presunto accordo con la Cina per fuorviare il mondo sulla diffusione del virus. (Nys)