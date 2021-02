Argentina: Covid, arrivate prime 580 mila dosi vaccino Covishield

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate oggi dall'India in Argentina le prime 580 mila dosi del vaccino Covishield contro il Covid-19 elaborate dal laboratorio Serum Institute. "Oggi è un gran giorno, in 48 ore i vaccini arrivati oggi saranno già disponibili nelle province", ha detto il ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia, in dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'aeroporto internazionale di Ezeiza, dove si è recato a ricevere il carico di vaccini. Secondo Gonzalez Garcia, l'arrivo di queste dosi e i negoziati in corso con altri laboratori permetteranno di "iniziare ad accelerare il ritmo di vaccinazione della popolazione". Il Covishield è elaborato sulla base del vaccino prodotto da Oxford-AstraZeneca. Il ministero della Salute dell'Argentina ne aveva autorizzato l'utilizzo nel paese in via emergenziale il 9 febbraio, forte della raccomandazione dell'Amministrazione nazionale di regolazione dei farmaci (Anmat), che aveva già approvato a sua volta l'uso emergenziale del vaccino elaborato nel Regno Unito. (segue) (Abu)