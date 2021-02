Argentina: Covid, arrivate prime 580 mila dosi vaccino Covishield (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore l'Argentina ha registrato 4.003 nuovi casi di Covid-19, portando il numero totale di infezioni a 2.033.060. Dall'ultimo bollettino ufficiale si sono registrate 105 nuove morti, che portano i decessi ad un totale di 50.432 dall'inizio della pandemia. Il governo di Alberto Fernandez ha decretato la proroga fino al 28 febbraio in tutto il paese delle misure di Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) e ha determinato che la ripresa delle lezioni presenziali per il nuovo anno scolastico verrà stabilita dalle diverse giurisdizioni provinciali a seconda della situazione epidemiologica. Decretata anche una riduzione dei collegamenti aerei con Brasile, Stati Uniti, Messico ed Europa a causa della comparsa di nuove varianti del virus in diversi paesi. La campagna di vaccinazione è iniziata il 24 dicembre grazie ad un accordo con l'istituto russo Gamaleya per l'approvvigionamento dello Sputnik V. Oltre al Covishield e allo Sputnik V l'Argentina ha già autorizzato l'uso dei vaccini di Pfizer e AstraZeneca. (Abu)