Roma 2021: Gualtieri avrebbe già accettato la candidatura a sindaco

- Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e delle finanze del governo Conte bis, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", avrebbe già accettato di correre come candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra. Resterebbe da sciogliere soltanto il nodo sulle modalità dell'annuncio che lo vedrà tra i partecipanti alle primarie, perché comunque vada un voto interno il Partito democratico romano lo vuole: per legittimare la candidatura di Gualtieri, da un lato; dall'altro lato per riunire le diverse anime che in questi mesi si sono fatte avanti nella coalizione del centrosinistra, da Tobia Zevi a Giovanni Caudo, da Paolo Ciani all'area più radicata nell'associazionismo rappresentata dal presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, il cui nome era pure spuntato per le primarie, e da Stefano Fassina, già consigliere capitolino e deputato di Leu. (segue) (Rer)