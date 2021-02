Roma 2021: Gualtieri avrebbe già accettato la candidatura a sindaco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio potrebbe avvenire anche in tempi brevi, c'è chi nel Pd pensa che non sarà posticipato di oltre quindici giorni. Resta da definire però una questione cruciale, che cosa faranno gli esponenti del M5s romano che da quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato di voler tentare il bis con il simbolo del M5s, hanno preso le distanze e lavorato in questi mesi a un progetto che strizza l'occhio all'asse M5s-Pd-Leu. In ballo c'è la pedina del premier uscente, Giuseppe Conte, a cui oggi Raggi ha rivolto un messaggio di stima, contestualmente alla richiesta di consultare la base attraverso la piattaforma Rousseau sulla sua ricandidatura, e che ha pubblicamente smentito ogni ipotesi di una sua discesa in campo come candidato sindaco di una coalizione ampia. Sfumata l'ipotesi Conte resterà quindi da capire dove pende l'ago della bilancia su Roma per il Movimento 5 stelle: pro o contro Raggi. (segue) (Rer)