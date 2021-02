Roma 2021: Gualtieri avrebbe già accettato la candidatura a sindaco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altronde tra i cinque consiglieri capitolini che si stanno spendendo perché si stringa un'alleanza che replichi quella che ha tenuto in piedi il governo Conte bis, oggi Angelo Sturni è stato chiaro nel commentare la richiesta di consultazioni della sindaca: "Le forze politiche dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile M5s, Pd e Leu devono produrre una piattaforma programmatica costituente per definire un Piano per Roma per i prossimi cinque-dieci anni. Si apra da domani un tavolo politico su Roma della coalizione progressista insieme al Movimento 5 stelle che possa proseguire la strada intrapresa dal secondo governo Conte". E proprio il premier uscente, che sembra già esser proiettato al ruolo di capo politico del M5s, forse potrà spostare l'ago della bilancia, spendendosi pro o contro il Raggi bis, pro o contro l'ex ministro del suo governo, Roberto Gualtieri. (Rer)