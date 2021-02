Vaccini: Sala, ci sia certezza su quando ognuno riceverà dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certezza su quando ognuno di noi verrà vaccinato. L'ha chiesta il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno", su Rai Uno. "Noi stiamo cercando di dare una mano come ha chiesto il presidente e come è stato chiesto dal commissario Arcuri, mettendo a disposizione degli spazi dove si possa vaccinare. Come ad esempio a Milano la Fiera o degli spazi all'interno dell'aeroporto di Linate, che in questo momento non è super affollato. Credo che la prima cosa da fare sia questa", ha detto Sala, secondo cui per vaccinare gradualmente tutti "si arriverà verso la fine dell'autunno". "Il punto è che ci sia certezza su quando ognuno di noi verrà vaccinato", ha quindi chiesto il primo cittadino, che nell'occasione ha fatto anche sapere che il capoluogo lombardo invierà oggi agenti di Polizia locale a Bollate, comune del Milanese da stasera in zona rossa. "A proposito di spirito collaborativo - ha sottolineato Sala - ieri sera ho sentito il sindaco di Bollate e gli ho chiesto cosa gli servisse. Mi ha detto 'qualche vigile' e oggi glieli mandiamo. È proprio vero che qui se ne esce se stiamo tutti insieme, se parliamo un po' di meno, se facciamo qualche dichiarazione di meno e lavoriamo di più". (Rem)