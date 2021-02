Lavoro: da Fiom solidarietà per incidente in stabilimento Arcelor Mittal in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appena appreso dal sindacato sudafricano Numsa di un incidente alle 2 di notte locali, con un'esplosione nel reparto cockeria che ha fatto crollare un edificio nello stabilimento Arcelor Mittal Vanderbijlpark (provincia del Gauteng): nell'esplosione tre lavoratori risultano dispersi e, da quanto ci è stato raccontato, le ricerche sono affidate agli sforzi dei lavoratori che volontariamente stanno provando a trovare i compagni, senza sapere in che condizioni siano sotto le macerie. Così in una nota Gianni Venturi, segretario nazionale e responsabile siderurgia per la Fiom nazionale, Marcello Scipioni dell’Ufficio internazionale Fiom e Valentina Orazzini, dell’Ufficio Europa Fiom. “Se fosse confermata l'assenza di una squadra d'intervento preposta dall'azienda si tratterebbe di un fatto gravissimo e intollerabile: il nostro pensiero va ai lavoratori intrappolati con la speranza che possano uscire sani e salvi dalle macerie, allo stesso tempo crediamo sia essenziale stabilire le cause e le responsabilità affinché incidenti come questo non debbano più verificarsi”, scrivono nella nota. (Com)