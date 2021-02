Imprese: il 23 febbraio webinar promosso da Ice, Oice e Bei su opportunità di finanziamento e procurement

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione la Banca europea per gli investimenti (Bei) e con l'Oice - Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura, consulenza tecnico economica- organizza un webinar sulle opportunità di finanziamento e di procurement dei servizi offerti dalla Banca. L'evento si inserisce nell'ambito dei "Development webinars"; un ciclo di attività, in collaborazione con le Associazioni, volto a promuovere presso le Pmi una maggiore conoscenza sulle opportunità di business derivanti dai progetti di finanziamento e dal procurement offerti dalle Ifi. Il webinar si terrà il 23 febbraio con il supporto della piattaforma Zoom. Con un totale di 11,9 miliardi di euro concessi, tra prestiti e garanzie, l'Italia si è aggiudicata gran parte delle risorse mobilitate dalla Bei nel 2020, superando tutti gli altri Paesi. E' dal 2015 che l'Italia risulta il primo beneficiario della Bei. Interverranno, oltre al vice presidente dell'Oice, due rappresentanti della Bei che faranno una introduzione alla Banca e illustreranno le opportunità di procurement dei servizi. Sarà prevista, dopo gli interventi, una sessione di domande e risposte , in occasione della quale le imprese potranno approfondire specifiche richieste.(Res)