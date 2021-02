Governo: Quagliariello (Idea), non ha senso la logica degli intergruppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Presidente Draghi, la sua non è una coalizione; il suo è un governo repubblicano di salvezza, dove le diverse forze politiche fanno riferimento a lei”. Lo ha detto in aula il senatore Gaetano Quagliariello, di Idea-Cambiamo, rivolgendosi al presidente del Consiglio nel corso del dibattito parlamentare sulla fiducia. “Non ci stiamo unendo in una nuova coalizione – ha affermato Quagliariello -; questo è un capitolo di una lotta politica che guarda e deve guardare al futuro. E perciò ha poco senso la proposizione di vecchi intergruppi. Noi speriamo che il nuovo governo non sia la riproposizione di un capitolo già visto, ma che possa scrivere una riforma della lotta politica. E questo sarà tanto più possibile quanto più saranno tenute presenti le vere emergenze del Paese”. (Ren)