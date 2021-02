Governo: Borghi (Pd), l'Ue solidale è la strada, guidiamo questa agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Borghi, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, osserva che "l'Unione europea è la cifra di questo governo. Che non può non trovare - continua il parlamentare su Twitter - un sostegno convinto da parte di chi, come noi democratici, ha sempre sostenuto che l'Europa solidale è la strada del futuro. Non lasciamo ad altri l'attuazione di questa agenda, ma guidiamola con capacità e consapevolezza". (Rin)