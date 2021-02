Bulgaria: Parlamento respinge il veto presidenziale su figura del procuratore speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti alla legge elettorale sono stati lo scorso 8 ottobre al centro dell'ultimo scontro in Parlamento, con i deputati che hanno respinto, con 124 voti contro 89, il veto del presidente Rumen Radev sulle proposte di modifica. Il Partito socialista bulgaro (Bsp), di cui Radev fa parte, il Movimento per i diritti e le libertà (Mrf) e 6 parlamentari indipendenti hanno sostenuto il veto. I deputati di Gerb, la forza politica attualmente al governo, Patrioti uniti, Volja e un parlamentare indipendente hanno invece votato a favore della modifica della legge. Il presidente Radev ha criticato le proposte relative alla possibilità di voto tramite schede cartacee e contemporaneamente attraverso sistemi automatici. Il capo dello Stato ha anche sollevato obiezioni nei confronti delle competenze della Commissione elettorale centrale rispetto all'acquisto delle macchine per il voto automatico. Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha posto lo scorso 17 settembre il veto sugli emendamenti approvati nella stessa giornata dal parlamento alla legge elettorale. Radev ha spiegato allora di vedere gli emendamenti come un pericolo per uno svolgimento regolare delle elezioni oltre che una spesa economica inutile data dall'acquisto delle previste macchine per il voto elettronico. "Coloro che detengono il potere stanno chiaramente tentando di lasciare fuori e altre parti (politiche) e assicurarsi ancora una volta un impatto sul voto e una sua manipolazione", ha detto Radev. (Seb)