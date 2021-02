Energia: Mazzoncini (A2a), idrogeno interessante nel futuro, ma no impatti significativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che l'idrogeno sia molto interessante in una prospettiva futura, ma all'interno del nostro business plan di 10 anni non ci sono significativi impatti né di investimenti né di margini lordi sull'idrogeno perché l'idrogeno, per essere veramente interessante, richiede di essere 'green' quindi prodotto da energie rinnovabili quindi finché non ci sarà un eccesso significativo di energie rinnovabili non ci potrà essere una produzione significativa di idrogeno". Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, intervenendo alla Commissione Consiliare congiunta Mobilità-Trasporti-Politiche Ambientali-Energia-Protezione Civile-Animali-Verde e Verifica-Controllo Enti Partecipate sul tema del Piano industriale A2A". "L'idrogeno, nel mix energetico complessivo, è una derivata dell'eccesso di energie rinnovabili che arriverà, a mio avviso, dal 2050. Personalmente penso che nel 2050 il problema energetico l'avremo completamente risolto e quindi in quel momento l'idrogeno sarà una componente importante", ha concluso Mazzoncini.(Rem)