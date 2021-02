Governo: Siani-Lattanzio (Pd), positiva attenzione Draghi a giovani, ora risorse a infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati democratici, Paolo Siani e Paolo Lattanzio, sottolineano che "nel suo discorso alle Camere, Mario Draghi cita nove volte i giovani. E parla dell'aumento della povertà, specie nelle famiglie con figli. Tra i nuovi poveri aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani. E degli italiani - continuano i due parlamentari in una nota -, che per la prima volta hanno sorpassato gli stranieri nel rivolgere richieste di aiuto alla Caritas. Nel periodo tra maggio e settembre 2020, i nuclei familiari del nostro Paese che hanno avuto bisogno di aiuto sono stati infatti il 52 per cento del totale, in crescita di oltre 4 punti su base tendenziale (47,9 per cento la quota relativa allo stesso periodo del 2019). Il premier parla del peso più forte sostenuto proprio dai giovani in questa crisi pandemica. E infine fa emergere l'obiettivo chiaro di promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l'università e la cultura. Siamo certi - osservano i due esponenti del Pd - che il presidente del Consiglio vorrà destinare risorse economiche ma anche culturali alle bambine e ai bambini del nostro Paese, perché ogni bambino ha diritto a una partenza felice della vita, ovunque la stessa abbia inizio. Al Sud come al Nord del Paese". (segue) (Com)