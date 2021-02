Egitto-Pakistan: Al Sisi riceve ministro Esteri Qureishi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mehmood Qureshi, alla presenza del capo della diplomazia del Cairo, Sameh Shoukry. Lo ha annunciato oggi il portavoce della presidenza del Cairo, Bassam Radi, sul profilo Facebook. “L’Egitto guarda con grande considerazione e apprezzamento al Pakistan come uno dei grandi Paesi islamici”, ha affermato il capo dello Stato egiziano. Al Sisi ha dichiarato, inoltre, che "l'Egitto accoglie con favore lo sviluppo della cooperazione bilaterale con il Pakistan e lo scambio di esperienze in diversi settori". Da parte sua, il ministro degli Esteri pachistano ha espresso i saluti del capo dello Stato di Islamabad, Arif Alvi, che ha invitato Al Sisi a recarsi in Pakistan nel quadro dei legami profondi che riuniscono i paesi e le loro popolazioni. (segue) (Cae)