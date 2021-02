Egitto-Pakistan: Al Sisi riceve ministro Esteri Qureishi, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di oggi mira a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in una serie di settori, in particolare a livello economico, di sicurezza e investimenti, secondo le potenzialità di entrambi i paesi. Al Sisi e il ministro degli Esteri hanno discusso anche delle prospettive di cooperazione tra il porto marittimo di Gwadar e la Zona economica del canale di Suez (ScZone) in Egitto e della costruzione di una serie di progetti industriali nel quadro dei progetti della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative - Bri). Oltre ai legami bilaterali e alla cooperazione, le parti hanno affrontato gli sviluppi delle situazioni in Medio Oriente e nel mondo islamico, sottolineando la necessità di continuare un intenso coordinamento e intensificare gli sforzi congiunti volti a mantenere la pace e la sicurezza regionali e internazionali, e a divulgare i corretti insegnamenti dell'Islam. (Cae)