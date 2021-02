Grecia-Italia: ambasciatore Falcinelli a colloquio con ministro Turismo Theocharis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia ad Atene, Patrizia Falcinelli, ha avuto oggi un incontro di lavoro col ministro per il Turismo della Grecia, Charis Theocharis, per esaminare le prospettive di ripresa del settore turistico in Italia e in Grecia, segnato dalla pandemia da Covid-19. Lo riferisce l'ambasciata italiana ad Atene con un comunicato. "Grecia e Italia, due delle più ambite destinazioni turistiche internazionali con grandi potenzialità di ulteriore sviluppo, lavorano fianco a fianco, anche a livello europeo e in ogni foro multilaterale, per consentire la ripresa in sicurezza dei flussi turistici", si legge nel comunicato. Durante il colloquio sono state inoltre esaminate le modalità per approfondire ulteriormente la già fruttuosa collaborazione bilaterale nel settore, con particolare riferimento a ogni iniziativa che possa elevare la cooperazione in ambito consolare e dell’assistenza ai connazionali: nel 2019 sono stati oltre un milione e cinquecentomila i turisti italiani che si sono recati in Grecia e circa 400 mila i turisti greci in Italia. Numeri costantemente in crescita nel triennio 2017-2019 e che, considerati gli innati legami di amicizia e familiarità tra greci e italiani e il profondo amore reciproco per i due Paesi, saranno verosimilmente confermati e superati una volta terminata l’emergenza pandemica. (Gra)