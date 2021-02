Siria: concluso a Sochi 15mo round incontri processo di Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso oggi a Sochi, sul Mar Nero, il 15mo round di incontri dei Paesi garanti del processo di Astana per la Siria (Russia, Turchia, Iran). Oltre a delegati dei tre Paesi, hanno partecipato ai colloqui anche una delegazione siriana, guidata dal vice ministro degli Esteri Ayman Sousan, dai rappresentanti dei “Paesi osservatori” (Iraq, Libano e Giordania) e una delegazione delle Nazioni Unite guidata dall’inviato dell’Onu Geir Pedersen. In una dichiarazione rilasciata dopo l’incontro, ripresa dall'agenzia di stampa siriana "Sana", le parti hanno ribadito il loro impegno in favore della sovranità, integrità territoriale e sicurezza della Siria e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, sottolineando la necessità di rispettarli globalmente. Le parti hanno condannato i “crescenti atti terroristici” nel Paese, e hanno concordato di “cooperare” nella lotta allo Stato islamico, all’ex Fronte al Nusra e ad altri gruppi di matrice jihadista. I tre Paesi hanno condannato “i ripetuti attacchi militari di Israele in Siria, che violano il diritto internazionale e umanitario e minano la sovranità della Siria e dei Paesi vicini”, il “saccheggio illegale dei ricavi del petrolio siriano, che dovrebbe essere destinato alla Siria” e le “misure economiche coercitive unilaterali” contro Damasco. I tre Paesi hanno sottolineato la necessità di accrescere gli aiuti umanitari a tutti i siriani, nel Paese, senza discriminazione, politicizzazione e pregiudizi, così da migliorare la situazione umanitaria della Siria e facilitare la soluzione politica della crisi. Le parti hanno inoltre concordato di tenere il prossimo incontro del formato di Astana verso la metà di quest’anno a Nur-Sultan, capitale del Kazakhstan. (segue) (Res)