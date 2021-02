Siria: concluso a Sochi 15mo round incontri processo di Astana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un comunicato rilasciato dalla diplomazia di Ankara, durante l’incontro “è stata discussa perlopiù la situazione corrente nel processo politico nel quadro della Commissione costituzionale, come anche gli sviluppi a Idlib e a est dell’Eufrate”. In particolare, le parti hanno discusso in dettagli del quinto round di colloqui del Comitato di redazione costituzionale della Commissione, tenutosi lo scorso 25-29 gennaio 2021 a Ginevra. Al riguardo, i tre Paesi “hanno riaffermato la loro determinazione a sostenere il lavoro della Commissione costituzionale tramite l’interazione continua con le parti siriane, i delegati della Commissione e l’inviato speciale del segretario generale dell’Onu per la Siria (Geir Pedersen), allo scopo di garantirne il funzionamento sostenibile ed efficace”. “Le parti hanno anche sottolineato l’importanza di aderire ai termini di riferimento e alle regole essenziali di procedura, allo scopo di fare progressi nei lavori della Commissione e di attuare il suo mandato, consistente nel preparare e redigere una riforma costituzionale. In questo quadro, abbiamo espresso la necessità di un piano di lavoro e di una metodologia strutturati per un funzionamento efficiente della Commissione”, prosegue la nota. A margine dell’incontro, inoltre, “si è riunito il gruppo di lavoro sul rilascio dei detenuti e dei sequestrati, sulla consegna dei corpi e l’identificazione delle persone scomparse”, e le parti hanno discusso delle future attività per sviluppare la cooperazione riguardo allo scambio reciproco e simultaneo di prigionieri detenuti dai gruppi di opposizione e dal governo siriano. (Res)