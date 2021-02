Governo: Gallicchio (M5s), a Draghi fiducia condizionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio essere molto chiara: quella di oggi non è una fiducia in bianco. Saremo pronti a verificarla giorno dopo giorno. La nostra è una fiducia leale ma attenta, vigile, basata sull’accoglimento delle proposte e condizionata dalla scelta delle priorità". Lo ha detto la senatrice M5s Agnese Gallicchio, componente della commissione Bilancio di palazzo Madama, durante la discussione generale sulla fiducia al governo Draghi. "Giustizia, ambiente, inclusione sociale, transizione ecologica non dovranno essere parole vuote, ma riempite di contenuti da verificare costantemente, perché ci sia la corretta visione di futuro, con l’impegno per una ripresa forte e unita del Paese. Il Movimento cinque stelle, in questo attento presidio di contenuti non negoziabili, non è disposto a fare passi indietro su tutela del Reddito di cittadinanza e tutela della riforma della prescrizione da noi varata", ha concluso. (Rin)