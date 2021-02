Governo: Balboni (Fd'I), grave errore rinunciare a democrazia dell'alternanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è l'unico Paese democratico al mondo dove il voto viene considerato un fastidio. E' un grave errore rinunciare alla democrazia dell'alternanza, specie in tempi difficili, come invece è accaduto con il governo Draghi, che ha immediatamente goduto di una fiducia plebiscitaria nonostante non avesse ancora presentato la lista di ministri e il programma". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, nel corso del suo intervento in Aula sulla fiducia al governo Draghi. "Noi di Fratelli d'Italia riteniamo che la politica non debba abdicare al proprio ruolo perché poi ci si ritrova con un governo dei 'migliori' uscito dalla scatola, anzi dal pacco di Affari Tuoi, con ministri che rispecchiano l'egemonia del Pd. Con queste premesse si va incontro a una cessione di sovranità, ad una spesa assistenzialistica e non produttiva, ad una continuità, vedi il ministro Lamorgese, con politiche sull'immigrazione promosse dal precedente governo. Misure che non godono della nostra fiducia e che confermano la correttezza della scelta di porci all'opposizione di questo governo", ha concluso.(Rin)