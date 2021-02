Vaccini: Fontana, pochi a disposizione, campagna over80 in Lombardia non partirà a pieno regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani in Lombardia partirà la fase di vaccinazione della popolazione over80, ma non "a pieno regime", a causa dei problemi di approvvigionamento delle dosi. Lo ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana a BergamoTv. "Noi siamo assolutamente pronti. Il nostro piano è stato già sperimentato. Domani inizierà la vaccinazione degli ultraottantenni. Dovremo partire non a pieno regime, perché abbiamo pochi vaccini", ha detto Fontana, sottolineando che "sostanzialmente il vero unico grande problema di questo momento è che ci sono pochi vaccini a disposizione, quindi non possiamo fare partenze troppo veloci, perché altrimenti rischiamo di trovarci poi senza le dosi per i richiami". (Rem)