Sri Lanka-Pakistan: il parlamento di Colombo cancella l’intervento del premier Khan (2)

- “Il discorso al Parlamento non sembra essere stato ben ponderato. Ci sono state forti discussioni all’interno del governo sulla possibilità che il premier Khan sollevasse la questione del Kashmir”, ha spiegato una delle fonti. Le autorità cingalesi hanno così ritenuto più prudente annullare l’evento. È consuetudine che il governo pachistano menzioni la questione del Kashmir in ogni possibile evento internazionale, in particolare dopo la decisione dell’India di revocare nell’agosto del 2019 lo status di autonomia speciale fino ad allora concesso al territorio di Jammu e Kashmir. Il Pakistan ha parlato dell’argomento anche nel corso di un incontro virtuale dei leader dell’Associazione dell’Asia meridionale per la cooperazione regionale (Saarc) convocato dall’India lo scorso anno per discutere della pandemia di Covid-19. A confermare l’annullamento dell’intervento di Khan in parlamento è stato il ministro degli Esteri cingalese Gunawardena. (segue) (Inn)