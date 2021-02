Sri Lanka-Pakistan: il parlamento di Colombo cancella l’intervento del premier Khan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riavvicinamento con il Pakistan è considerato dallo Sri Lanka in portante in vista di un’audizione di cui il Paese sarà oggetto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra il prossimo 24 febbraio. La scorsa settimana il premier pachistano ha accolto favorevolmente la decisione delle autorità cingalesi di consentire la sepoltura dei musulmani deceduti per Covid-19, i cui corpi in precedenza dovevano essere cremati. Inoltre, in questa fase i rapporti tra India e Sri Lanka sono raffreddati dalla decisione unilaterale di Colombo di sviluppare uno scalo merci nel porto della capitale attraverso un ente statale invece che in base a un accordo trilaterale precedentemente firmato con India e Giappone. (Inn)