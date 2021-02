Rieti: spacciatore arrestato sulla tratta pullman per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 42enne romano, residente nel reatino è stato arrestato per droga dagli agenti della squadra mobilie di Rieti. Da alcuni giorni gli investigatori hanno effettuato dei servizi mirati alla prevenzione ed al contrasto del traffico di stupefacenti lungo la tratta Rieti – Roma, attraverso il controllo degli autobus di linea, spesso utilizzati dagli spacciatori per giungere dalla Capitale fino alla provincia reatina. Gli Agenti della Polizia di Stato, in uno di questi controlli, hanno notato un uomo residente in Sabina che è stato fermato mentre, proveniente da Roma, era appena sceso alla fermata di Osteria Nuova. L’uomo, apparso particolarmente nervoso, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un involucro, nonostante un inutile tentativo di disfarsene, contenente 24 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del 42enne ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi da spacciare. Lo spacciatore è stato quindi arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune della Sabina ove è residente, con il divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne. (Rer)