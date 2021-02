Russia: avvocato Navalnyj, Cedu ha chiesto il suo immediato rilascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha chiesto l’immediato rilascio dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, in merito alla condanna ricevuta nel caso Yves Rocher. Lo ha detto la sua legale, Olga Mikhailova, all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Ho ricevuto una lettera dalla Cedu in cui si chiede l’immediato rilascio di Navalnyj”, ha detto la legale dell’attivista. Nel caso Yves Rocher il tribunale ha deciso di commutare la sospensione della pena in un periodo di detenzione di tre anni e mezzo, di cui due anni e otto mesi da scontare in una colonia penale. Sabato è prevista l’udienza di appello dopo il ricorso presentato dai legali di Navalnyj. (Rum)