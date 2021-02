Messico: covid, superata quota due milioni di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un anno dopo la scoperta del primo contagio, il Messico ha superato martedì la quota di due milioni di casi di nuovo coronavirus. In particolare, riferiscono le autorità sanitarie del paese, a tutt'oggi si contano 2.004.575 contagiati dall'inizio della crisi pandemica, con 175.986 morti riconducibili alla Covid-19. A questi dati va aggiunta la variabile dei 433.438 casi di "sospetto contagio" che le autorità messicane hanno iniziato a pubblicizzare, in via prudenziale, per le diverse situazioni di pazienti che, pur privi di risultati di appositi test, presentano sintomi e condizioni epidemiologiche tali da ritenere possibile l'infezione. Al momento, infine, si stima che ci siano ancora 55.901 persone pazienti. (segue) (Mec)